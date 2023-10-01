تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ضخما بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما بالإسكندرية اليوم وسط عدد كبير من الجمهور.

حيث قدم عاشور مجموعة من أحدث أغانيه المميزة بجانب الأغاني القديمة.

آخر أعمال

وجدير أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية " عديت " والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.

كلمات الأغنية

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجمعنا وتبقى شريكى ف حضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده.

وفي سياق آخر، أحيا تامر عاشور حفلًا غنائيًا كبيرًا في جدة في حفل “ليلة الدموع”، والذي شهد حضور وتفاعل جماهيري كبير وغير مسبوق، وقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه الحزينة.

ألبوم جديد

يشار إلى أن شوق الفنان تامر عاشور جمهوره ومتابعيه عن ألبوم جديد له في فصل الشتاء القادم، والذي أطلق عليه فصل الدموع، ووجه لهم الشكر عن تفاعلهم مع حفل "ليلة الدموع ".



نشر تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له، وعلق عليها قائلا: "مساء الفل على أجمل ناس في الدنيا في كل مكان حبيت أشكركم على تفاعلكم وحبكم اللي شفته بعيني ولمسته بقلبي في حفل ليلة الدموع في كل مكان حرفيا ببث مباشر على أعلى مستوى من mbc مصر اللي بشكركم جدا عليه بالنيابة عن الكل الجمهور المصري والعربي إذا سمحولي".

وتابع تامر، قائلا: "أشكركم على كل تعليقاتكم وحبكم المتواصل والمستمر اللي بتمنى من ربنا يدوم واكون قد المسؤولية اللي بتحطوني فيها وانتوا مش حاسين".



واختتم تامر منشوره قائلا: "بس هديتي ليكم في الشتا هترد جزء من جمايلكم عليا ان شاءالله البوم كامل في فصل الدموع يظبط المود وأول ما الصيف يبدأ يودعنا مش هسيبكم برضه دي جمايل ولا تترد".