نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين: مش بخاف من الموت وفي تفسيرات غلط لكتب ابن تميمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن سبب هجوم البعض عليها بسبب تقديمها لمسرحية "الموموس الفاضلة"، موضحا أن تلك المسرحية عرضت في مضر بفترة الثتينات، ولم تثير تلك الضجة والتي قدمتها الفنانة سميحة أيوب.



وقالت إلهام شاهين، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"،:"أول ما قولت هعمل المسرحية دي.. الدنيا كلها قامت ومقعدتش.. بس يمكن شي في غلط في التعليم ويمكن كان في غلط من الشيوخ في الجوامع بيقولوا للناس أفكار متشددة".

إلهام شاهين تتحدث عن الموت



وتابعت إلهام شاهين، أنها لا تخشي الموت وهو راحه ولم تتمناه وهو حقيقة لا مفر منه وتؤمن بالجنة والنار، وهناك تفسيرات لبشر من الكتب أعتقد أنها تفسيرات خاطئة مثل ابن تيمة، معقبة: في حاجات مش منطقية وعلاقتي بربي خاصة جدا وهي مسألة روحانية ولديها حماية كبيرة من الله عزوجل.

واستكملت إلهام شاهين، حديثها عن فيلم السجينات التي قدمته مع سماح أنور، موضحة أن العمل حقق إيرادات عالية ونافس أكبر الأفلام رغم عدم إهتمامها به وكان أول عمل فني يشارك فيه المطرب عمرو دياب، من خلال أغنية "حمد الله على السلامة".

إلهام شاهين تتحدث عن عمرو دياب

واختتمت "شاهين": "عمرو دياب شخص لطيف وذوق جدا هو كان بيغني في الفيلم وانا برقص.. الناس كانت بتحجز تذاكر وتقعد على الأرض علشان تشوف الفيلم".



اخر اعمال الهام شاهين حكاية ألفريدو من بطولة ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.