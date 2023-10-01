إلهام شاهين: "بكلم أمي لحد النهارده ومعترضة على موتها"

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أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين تتحدث عن وفاة والدتها: كسرتني ومش قادرة أتقبل الوضع

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن خلافها مع النجمة آثار الحكيم، بسبب تصريحات الأخيرة عن إعتزالها الفن وحرمانيته، موضحة أن تصريحاتها لم تعجبها وحديثها كانت قلة إحترام.



وتابعت إلهام شاهين، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"،:"أول ما أعتزلت آثار الحكيم الفن قالت كلام معجنبيش لما قالت أنا ربنا تاب عليا وإن شاء الله ربنا يتوب عليكم عقبالكم.. لترد إلهام شاهين:"ربنا يتوب علينا من إيه!؟.. أنتوا معتبرين أن الفن شي إهانة.. كل اللي سابوا الفن وقالوا حلال وحرام أنا ضدهم ".

وأوضحت "شاهين"، أن الفنانة الراحلة شادية أعتزلت الفن ولم تتحدث عن حرمانيته أو تخرج بأية تصريحات وهو احترام كبير منها، ليسألها الإعلامي علي ياسين:" يعني كلام آثار الحكيم فيه قلة إحترام"، لترد بقول:"اه فيه قلة إحترام".



وأشارت إلهام شاهين، إلى أن وفاة والدتها كسرتها وجعلتها حزينة للغاية ولا تزال مفتقدتها حيث حدث تغيير كبير في شخصيتها، وهناك حزن يزيد معها بشكل مستمر وتتحدث مع والدتها عن طريق صورها ولم تتقبل الوضع ولا تستطيع أن تستلم للأمر وبه إعتراض على حكم الله بسبب فقدانها لوالدتها.

واختتمت إلهام شاهين، قائلة:"أنا أموت عادي بس أقرب حد ليا يموت أو أعيش من غيره يروح صعب.. الفراق صعب من الموت، الموت راحة للي بيموت ومش بيحس بحاجه والفراق مصيبة".



إلهام شاهين: "مبقاش فيه منتجين في مصر ساعدونا في صناعة سينما حقيقية وعودة الريادة لمصر"



تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن دعم السينما بالإضافة إلى تسهيل الخدمات التي تحتاجها للنهوض بالفن المصري وأشارت إلى العواقب التي تواجهها السينما أثناء التصوير في الخارج مثل التصوير في المطار أو على متن الطائرة، وقالت أن هذه الأمر يكلف وقت ومال بشكل مبالغ فيه، وذلك على هامش ندوة تكريم هاني سلامة التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

كما أوضحت أهمية أن تقف الدولة بجانب السينما والسينمائيين من خلال توفير جميع الخدمات المطلوبة بشكل مجاني، وقال: مش عايزين ناخد لفلوس في إيدينا ولكن على الأقل ناخد كل أماكن التصوير ببلاش لأن دي تعتبر دعايا للبلد، وبرهنت بحديثها بأن تركيا الآن دول سياحية وهذا يعود بفضل التصوير في كل الأماكن الجميلة الموجودة هناك

كما أكدت إلهام شاهين على دور الدولة في تشجيع صناعة الفن، ومعرفة قيمة العائد منها على المجتمع وقالت: مبقاش فيه منتجين في مصر ساعدونا في صناعة سينما حقيقية وعودة الريادة لمصر.

وأضافت أن الرقابة الفنية تقوم برفض أهم الأعمال دون أن إبداء أسباب، وقالت: لازم نحب السينما أكتر ونخاف عليها ونحب البلد دي لأنها هتنهض بالثقافة والفن وهما دول أقوى شيء عندنا، الفن هو ده القيمة الكبيرة اللي طول

عمرها موجودة في العالم كله.

