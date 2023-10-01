فن ومشاهير

بكليب ومسلسل.. مروة جمال تعود بقوة للوسط الفني (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة الشابة مروة جمال، الترويج لأغنيتها الجديدة، والمقرر طرحها كفيديو كليب مصور قريبا على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بالتزامن مع طرحها على المنصات الرقمية الموسيقية الأخرى. 

 

edc5cbcdb8.jpg


جلسة تصوير مروة جمال

 

وخضعت مروة جمال، لجلسة تصوير مبهجة، في إطار الترويج للكليب الجديد الذي يحمل الكثير من المفاجآت.

 

وظهرت في جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية رومانسية مميزة حملت توقيع Dolce & Gabbana، بعدسة الفنان شريف قمر، وميكاب أرتيست دينا عبدالكاشف.

 

34a81f7013.jpg
53de61743c.jpg

عودة مروة جمال للفن

 

وصرحت مروة جمال، بأنها ستعود بقوة للوسط الفني بعد طرح الكليب، خاصة وأنها في إطار التحضير لمسلسل درامي يعرض في رمضان 2024 ستعلن عن تفاصيله قريبا، ويقوم ببطولته مجموعة مميزة من أكبر نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

 

أعمال مروة جمال

 

مروة جمال، شاركت من قبل في عدة أعمال درامية مميزة منها "سرايا عابدين" بطولة يسرا، نيللي كريم، نور اللبنانية، قصي خولي، ومسلسل "جريمة شغف" بطولة قصي خولي، منى واصف، أمل عرفة، نجلاء بدر، نادين الراسي، ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير.

بالإضافة إلى مسلسل "ريح المدام" أحمد فهمي، أكرم حسني، مي عمر، رجاء الجداوي، إسلام إبراهيم، ومشاركتها الفنان إيمان البحر درويش مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" بمشاركة كل من شيرين، صفاء جلال، وائل علاء، فتحي سعد.

7fc53fcc1c.jpg
0a409241a3.jpg

نبذة عن مروة جمال

مطربة وممثلة مصرية ولدت في 4 مارس عام 1991 في القاهرة، بدأت رحلتها مع الفن بأغنية "سؤال".


اتجهت أخيرا إلى التمثيل حيث تشارك في أولى تجاربها التلفزيونية في مسلسل "اليشمك" وقد شاركت في جميع مراحل التعليم بالحفلات الطلابية وبدأت احتراف الغناء عندما التقيت الشاعر والملحن والمطرب رشيدي والموزع أحمد بيبو.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا