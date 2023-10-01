البزاوي عن قصة حبه لزوجته: "لقيتها راكنة عربيتها في الشارع فعاكستها"

القاهرة - محمد ابراهيم - روى الفنان محمود البزاوي تفاصيل قصة حبه لزوجته، إذ أشار إلى أن قصة الحب بينهما بدأت بمشاجرة بينهما، من خلال معاكسته لها، لحظة انتظارها شقيقتها بأكاديمية الفنون، ولكن بعد ذلك تعرف عليها واكتشف هناك اشياء مشتركة بينهما، وبعد الكثير من الأحاديث بينهما عرض عليها الزواج فقبلت.

تصريحات محمود البزاوي

وقال البزاوي، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: أتعرفنا على بعض في لاطشة في الشارع، لقيتها واحدة راكنة العربية وواقفة جمبها فعاكستها، قالت لي احترم نفسك، فعزمت عليها بجوافة، وقُلت ما دام واقففة هنا يبقا تعرف حد من الأكاديمية، وبعدها اكتشفت أن أختها صاحبتي.

وتابع البزاوي: عيشت مع هالة الحالة اللي فيها الهبوط وصعود، كنا شبه بعض هي منغلقة على عالمها وأنا كذلك، الحب هو حالة احتياج خاصة، للشخص الذي يقبل عيوبك، تبتدي وأنت بتتعامل معاه مستمتع بعيوبك، وهو مستمتع بمييزاتك ملوش علاقة بحسابات العقل والدنيا.



موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.



آخر أعمال الفنان محمود البزاوي

يذكر أن آخر أعمال محمود البزاوي، كان تألقه مؤخرًا، في مسلسل «سيب وانا أسيب» الذي قامت ببطولته النجمة هنا الزاهد وأحمد السعدني.

وقدم محمود البزاوي شخصية والد هنا الزاهد الذي يستغلها ويستغل أموالها من أجل تحقيق رغباته الخاصة

كما تصدر الفنان محمود البزاوي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور في إعلان لإحدى شركات الاتصالات الجديدة، والذي ظهر من خلاله بشكل مختلف تماما عن الشكل الذي اعتاد عليه جمهوره منه.