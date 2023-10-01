سميحة أيوب ترد على انتقادات تدريس سيرتها في المناهج: "اللي رفضوا الفكرة أقلية"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب، على خبر تدريس سيرتها في المناهج الدراسية من ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة قائلة: "أنا اتبسطت مش لأن شخصيتي هتطلع ولكن لأن الأفكار اتغيرت وحصل تحضر في الأفكار وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج فيس أوف والذى يعرض على شاشة قناة هي.

وأكملت: “إحنا بنتقدم مبنجبش الحفريات وبنتكلم عنها احنا لازم أولادنا يعرفوا مين عايشين معايا ومين كان عايش معاهم ومين مستقبلا هيعيش معاهم وأثلج صدرى أن مجموعة من الجماهير رحبت جدا جدا بالفكرة”.

وتحدثت عن الأقلية التى رفضت المبادرة قائلة: إذا وجد أغلبية رفضت فدى مسألة عادية احنا مبنتفقش كلنا على حاجة لكن السواد الأعظم سعيد وانا سعيدة بسعادته.

وأضافت: "بعد إغلاق المسرح المدرسى ومبقاش في منفذ للشباب يعرفوا مين مؤلف موسيقى ومين فنان تشكيلى ومين ومين وحقهم رجع ليهم الحقيقة.

سميحة أيوب تتحدث عن الخطأ الشائع

وعلقت على وجود معلومات خاطئة في سيرتها قائلة: “لا كله راضية عنه الا معهد الفنون المسرحية اللي المفروض يبقى مسرح السينما وبيقولوا غلطة مطبعية”.

وكشفت عن رأيها حول من يستحق أن تُدرس شخصيته قائله: “الحقيقة حاليا في أسماء كتير أوى وأنا أخشى أن أقول اسم وأغفل التانى فهذا يرجع إلى اللجنه اللي بتقول مين ينفع ومين يبقى”.

بدأت الانتقادات تشتعل بين المتابعين عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، تحديدًا من بي أولياء الأمور، بعد تداول صورة من إحدى الكتب، تظهر بها صورة للفنانة سميحة أيوب تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة"، وبدأ المتابعين في السخرية من هذا الأمر، الذي رفضوا بشكل قاطعًا، رغبة منهم في تدريس أشياء أخرى تتعلق بتاريخ العلماء أو الأبطال المكافحين من أجل الوطن.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية حقيقه ما يتم تداوله من أنباء بشأن تدريس السيرة الذاتية للفنانة القديرة سميحة أيوب ضمن مناهج المرحلة الإبتدائية، وأتضح أن سيرة الفنانة سميحة أيوب مضافة لمادة الأنشطة والمهارات، وليس مادة اللغة العربية كما أذيع.

Face off

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.

