سارة نخلة على جدل تدريس سيرة سميحة أيوب بالمناهج الدراسية: "مش أحسن من أن عيالكم يحفظوا مهرجانات"

القاهرة - محمد ابراهيم -

علقت الإعلامية سارة نخلة، عبر برنامجها “فيس أوف” على انتقادات خبر وجود الفنانة القديرة سميحة أيوب في المقررات الدراسية قائله: “فى ناس بتقول ازاى يدرس الأطفال في المدارس عن الشخصيات دى الناس معترضة شايفة مينفعش ندرس دة في مادة دراسية”.

حقيقة تدريس قصة سميحة أيوب

وأوضحت حقيقة تدريس قصة حياة سميحة أيوب في المناهج الدراسية الأساسية قائلة: “الحقيقة دة كان في كتاب أنشطة مش من المقررات الأساسية دى حاجة زى الأنشطة ولكن مهم أوى أن الأطفال يعرفوا يعنى أية أعمدة الفن المصرى زى ما احنا بنفتخر بمحمد صلاح بعبد الحليم وسعاد حسنى”.

وأضافت: "المفروض بردة الأطفال يعرفوا الأعمدة الأساسية للمسرح للغناء للفن الحاجات دى كلها اشمعنا مدايقتوش لما أطفالكم الصغيرين عمالين يحفظوا حاجات عن المهرجانات لية عادى ابنى يردد كلمات أنا شايفاها مش مناسبة ليا وادايقتوا أن الأطفال عايزينهم يعرفوا مين هى سيدة المسرح اللى الوطن العربى كله بيحبها وبيشهد لها بفنها وبزوقها واحترامها مدايقين لية دى حاجة المفروض تفرحوا بيها.

ونوهت إلى أهمية تدريس قصص للأطفال قائلة: “الطفل لما بيكون صغير وبيقعد جنب ناس مختلفة الجنسيات ويتذكر اسم سيدة المسرح يبقى عارف مين سيدة المسرح العربى”.

تعليق سميحة أيوب

علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن خبر تدريس سيرتها في المناهج الدراسية من ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة قائلة: أنا اتبسطت مش لأن شخصيتى هتطلع ولكن لأن الأفكار اتغيرت وحصل تحضر في الأفكار وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج فيس أوف والذى يعرض على شاشة قناة هي.

وأكملت: احنا بنتقدم مبنجبش الحفريات وبنتكلم عنها احنا لازم أولادنا يعرفوا مين عايشين معايا ومين كان عايش معاهم ومين مستقبلا هيعيش معاهم وأثلج صدرى أن مجموعة من الجماهير رحبت جدا جدا بالفكرة.

وتحدثت عن الأقلية التى رفضت المبادرة قائلة: إذا وجد أغلبية رفضت فدى مسألة عادية احنا مبنتفقش كلنا على حاجة لكن السواد الأعظم سعيد وانا سعيدة بسعادته.

Face off

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.

