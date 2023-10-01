نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين عن عدم إنجابها: أنا مش قد المسئولية وعايزة أعيش حرة ولفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عبر فضائية "الجديد".

إلهام شاهين: أنا مش قد المسئولية

وكشفت إلهام شاهين سبب عدم إنجابها قائلة: "راضية عن هذا الأمر، أنا مش قد المسئولية وعايزة أعيش حرة وعايزة أعيش لفني، الفن بياخد وقتنا كله".

إلهام شاهين: امتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها من أولادها

واستكملت إلهام شاهين حديثها قائله: "احنا بنشتغل بالعشرين ساعة، امتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها من أولادها، لازم يبقى فيه اختيار، والواحدة متقدرش تاخد كل شئ من الدنيا لازم يبقى فيه اختيار وانا اختارت ومعنديش ندم أبدًا".

وتابعت: "الأمومة عطاءء وتضحية وممكن أمارسها مع اخواتي واولاد اخواتي واصحابي المقرببين يكون عندك عطاء وتضحية، ومش لازم يكون أولادي".

مسلسل ألفريدو

ومن ناحية أخري، شاركت الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "الفريدو" والتي حقق نجاحا كبيرا هلال عرضة، عبر شاشة dmc.

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وتمر الفنانة إلهام شاهين خلال الأحداث بمشاكل عديدة، حيث تقع في خلاف مع صاحب البناية التي تقيم فيها، أما أحمد فهمي فيظهر بدور فريد، الذي درس الطب لكنه يقرر أن يعمل شيف.

أبطال مسلسل ألفريدو

يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين