وفاة نجل الفنان الراحل سامي العدل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شركة العدل جروب موعد ومكان عزاء أحمد نجل الفنان الراحل سامي العدل، والذي فارق ديانا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 30 من سبتمبر الحالي.

وكتبت شركة العدل جروب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي.

وأضافت شركة العدل جروب: بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله الابن العزيز والمخرج “أحمد سامي العدل” منذ قليل داعين الله أن يلهمنا الصبر والسلوان.. سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وتابعت: على أن تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي.

وأما عن ميعاد عزاء أحمد سامي العدل: يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق)

وكان أعلن خالد سامي العدل، وفاة شقيقه أحمد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء له، حيث رحل شابا.