نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عزاء الفنان أحمد سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت أسرة الفقيد أحمد سامي العدل، على موعد ومكان العزاء وذلك منذ أن وافته المنية أمس بشكل مفاجئ.

ما هو موعد ومكان العزاء



وتحدد الموعد ومكان حيث سيقام العزاء يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 أكتوبر، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد



وفاة أحمد سامي العدل

وكانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".



نبذة عن أحمد سامي العدل



أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.