نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتزال وحالات وفاة.. ملخص لأحداث الفن خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث التي شغلت الجمهور عبر«السوشيال ميديا»، لعل أشهر هذه الأحداث حالات الوفاة التي حدثت أمس بالوسط الفني.

وفاة أحمد سامي العدل

وكان خبر وفاة الفنان والمخرج الشاب أحمد سامي العدل كالصدمة على أقاربه وعلى أصدقائه بالوسط الفني، وقد أعلنت رشا سامي أمس عن خبر الوفاة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، وتابعت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".



وفاة محمد فريد

كما رحل عن عالمنا أمس أيضًا الفنان محمد فريد، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.





وفاة شقيقة أبو الليف



كما رحلت عن عالمنا أمس الشقيقة الكبرى للفنان نادر أبو الليف بعد صراع مع المرض بمحافظة الإسكندرية، ومن المقرر إقامة العزاء في العصافرة بمحافظة الاسكندرية خلال هذه الأيام.

اعتزال توفيق عبد الحميد الفن للمرة الثانية

كما فاجئ الفنان توفيق عبد الحميد، جمهور أمس بخبر اعتزاله الفن نهائيًا، بسبب سوء حالته الصحية التي تمنعه من قبول الأعمال الفنية التي تُعرض عليه في الوقت الحالي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب منشورًا قال فيه:"ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي".

وعكة صحية مفاجئة لمطرب المهرجانات الشعبية عنبة

كما تعرض في يوم الجمعة الماضية، مؤدي المهرجانات الشعبية عنبة لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة،وشارك جمهوره عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وهو راقدًا في المستشفى، وعلق عليها قائلًا:" ادعوا لعنبة بالشفاء".