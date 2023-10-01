حنان مطاوع توشك على انتهاء تصوير "صوت وصورة" استعدادًا لعرضه قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة حنان مطاوع حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "صوت وصورة" استعدادًا لعرضه قريبًا على شاشات التلفزيون، حيث يتبقى لها شهر فقط وتنتهي من تصوير كافة مشاهد العمل.

ما هى تفاصيل مسلسل "صوت وصورة"؟



المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب توبا وتنتجه اروما ستوديوز وسيتم عرضه عبر إحدي شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل، ومن المقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة.

حنان مطاوع تنتظر عرض مسلسل" هابي هالوين"



وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة حنان مطاوع حاليًا عرض مسلسلها الجديد "هابي هالوين"، وهو من سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، مدير تصوير محمد مطر، إنتاج محمد سطوحي، وتدور أحداث العمل في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.



ما هى آخر أعمال حنان مطاوع؟



جدير بالذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مشاركتها في رمضان الماضي خلال مسلسل “سره الباتع” الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه. وشارك في البطولة كل من أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم

ما أحداث مسلسل "سره الباتع"؟

دارت الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".