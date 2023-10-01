انت الان تتابع خبر في منزل أنغام.. العثور على أعمال اخافت الجميع من سحر سفلي مرعبة وطلاسم بدم أحمر.. لن تصدق من يقف ورائها.. سيدتان زلزل اسمهما مصر!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الموزع الموسيقي خالد سليمان، الشقيق الأكبر للفنانة أنغام، عن وجود سحر سفلي في منزل والده الموسيقار محمد علي سليمان، حيث نشرت سيدتين (ماجدة ونادية) وسيدة مغربية منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بذلك.



وقد كتب شقيق أنغام في منشوره على فيسبوك: "دخل السحرة والدجالين بيتنا، ومن الذي جلبهم وبأسمائهم، ومن كان يعثر على أعمال سحر مخبأة في البيت بالصدفة، وعثر على رموز مكتوبة بحبر أحمر على أوراق مبعثرة داخل البيت، ومن هم ماجدة ونادية والسيدة المغربية وعلاقتهم بالموسيقار محمد علي سليمان، وسأكشف عن التفاصيل قريبًا في فيديو".



وتعتبر هذه الاتهامات هجومًا على عائلته من قبل خالد سليمان، حيث نشر الموزع الموسيقي منشورًا قويًا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ينتقد فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه.

وقال شقيق أنغام في منشوره: "أفراد عائلتي يأكلون حقوقي وينكرون ذلك، وماجدة تتصرف بطريقة احتيالية وتبتزنا باستخدام أحمد وياسين كحجة، وماجدة هي السبب في وفاة غنوة، ولدي دليل قاطع على ذلك، هل سأبقى صامتًا؟ أقسم بالله العظيم وبحق جلال الله، لن يكون هناك صمت آخر، لن يكون هناك عنف، ولكن ستكون هناك قسوة تجاه الآخرين".



أضاف شقيق أنغام قائلاً: "تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي؛ برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني؛ برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني..

لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب".وكتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشوراً غامضاً، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم. وكتب شقيق أنغام،

في منشوره عبر فيسبوك: "مين السبب في دخول عماد الدين علي سليمان الشهير بـ عماد عبد الحليم مستشفي أبو العزائم الشهيره بعزل وتعذيب الحالات والمرضي لمدة شهرين .. وليه عماد رسم قبره علي ورقه مقطوعه قبل وفاته بأسبوع ..... قريبا تفاصيل اسرار خطيره".

حلت المطربة أنغام، ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه "ABtalks"، والذي يعرض "أون لاين" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتحدثت أنغام عن أزمتها مع والدها، الموسيقار محمد علي سليمان، وقالت إنها لا تستطيع أن تسامحه؛ بسبب خلافاته مع والدتها وهي في طفولتها.

وقالت أنغام: إن والدها ووالدتها كانا يعيشان حياة غير سعيدة معا، مشيرة إلى أن الخلافات وصلت إلى أن والدها قام بضرب أمها أمام عينيها وهي طفلة. أنغام وشقيقتها غنوة.

وتحدثت أنغام عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع.أعربت المطربة أنغام خلال لقاء صحفي عن مشاعرها تجاه الفراق والخوف الشديد الذي يصاحبه. وأكدت أن خبر وفاة شقيقتها غنوة كان من أصعب اللحظات في حياتها، رغم أن العلاقة بينهما لم تكن جيدة.

وأشارت أنغام إلى أنها لم تكن السبب في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، مؤكدة أنها لم تعتذر لها قبل رحيلها بسبب تصرفات الأسرة التي جعلتها تكون قاسية تجاهها. وأوضحت أنغام أن والديها كانا يعيشان حياة غير سعيدة معا، وصلت الخلافات بينهما إلى حد أن والدها قام بضرب والدتها أمام عينيها وهي طفلة صغيرة.

وتحدثت أنغام أيضًا عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي فقدت حياتها في حادث سير مروع في سن مبكرة. وأكدت أنغام أنها لا تحب الفراق وتخاف منه كثيرًا، وكانت وفاة غنوة من بين أصعب اللحظات التي عاشتها، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما كانت غير مستقرة.

وأوضحت أنغام أنها لم تكن المسبب في غضب شقيقتها الراحلة، وأن غنوة لم تعتذر لها قبل رحيلها بسبب تصرفات الأسرة التي جعلتها تكون قاسية تجاهها.