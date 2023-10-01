«فنان شهير».. لن تصدق من هو والد ميدو عادل ستنصدم عند معرفتك من يكون!!

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الرياض - روايدا بن عباس - حالة من الجدل الواسع، شهدها الوسط الفني الأيام الماضية، بعد واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان للفنان ميدو عادل على وجهه بعد انتهاء مسرحية”سيد درويش”.



وميدو عادل هو نجل الفنان القدير عادل ماضي، وهو ممثل مسرحي، قدم العديد من العروض المسرحية، واشتهر من خلالها بتقديم شخصية الأراجوز على مدار أكثر من عشرين عاما من أعماله الدرامية.



«فنان شهير».. لن تصدق من هو والد ميدو عادل

وبالرغم من أن الواقعة أحدثت ضجة كبيرة، إلا أن عادل ماضي لم يعلق عليها مطلقا، وقام بنشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع أحد الشباب.



ونشبت مشادة كلامية بين بطلي العمل ميدو عادل ولقاء سويدان، بعد أقل من دقيقة على إسدال الستار، وتصفيق الجمهور.وقامت لقاء بصفع الفنان ميدو عادل على وجهه، بعد أن اتهمته بسبها على خشبة المسرح خلال تحية الجمهور.

وبمجرد إسدال الستار، عنفته كلاميا، فسخر منها، فبادرت بصفعه على وجهه على مرأى ومسمع من جميع أفراد الفرقة المسرحية.



من جانبه، غضب ميدو عادل و اندفع نحوها وهو يقلل من قيمتها الفنية، ويهاجمها بضراوة، فيما تدخل العاملون بالمسرح للفض بينهما.

فيما صرخت لقاء سويدان قائلة لميدو عادل: “انت كل عمل تشارك فيه بتطلع منه بفضيحة”.



من جانبها، علقت الفنانة لقاء سويدان وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك: «أنا مش هتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم 2 سبتمبر.. وأمام الرقابة الإدارية».