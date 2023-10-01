نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل "بطن الحوت"..كيف ناقشت السينما والدراما قصة قابيل وهابيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد القصة الشهيرة قابيل وهابيل من أبرز العلامات الهامة للتوعية بحقوق الأخوة حتى لا يحدث كما حدث معهم، وأحبت السينما والدراما نقل هذه الصورة وتجسيد هذه القصة لوقت طويل وحتى وقتنا الحالي، وفي السطور القادمة يرصد الفجر الفني أبرز الأعمال التي ناقشت ذلك



خيانة مشروعة



تم مناقشة قصة قابيل وهابيل من خلال هذا الفيلم والذي برع في مناقشتها المخرج خالد يوسف من خلال أحداث الفيلم، حيث دارت أحداث العمل حول هشام ـ هاني سلامة المتعجرف بغروره والمهمل في أموال والده، وكانت النتيجة أن والده يفضل شقيقه عليه صلاح ـ عمرو سعد بسبب وقفته بجانب أموال أبيه وتحمله لمسئوليات العمل، وهذا جعل هشام يشعر بالغيرة، وانتهت إمبراطورية الأب بأن يكتب كل ثروته لـ صلاح نجله الأكبر، وقرر هشام قرارا أهوج أول فور سماعه بالخبر وهو أن يقتل أخاه، ليحصل على الميراث، وتنتهي القصة بندم هشام على قتله أخيه؛ لأنه يعرف الحقيقة بأنه لم يظلمه في الميراث، وينتهي قصته بالإعدام.



عملة نادرة

وعُرض في رمضان 2023 مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، وبدأ العمل بقتل "مسعود" أحمد عيد شقيقه "بلال "علي الطيب بسبب إنجابه ولد، وتخيل مسعود بخياله المريض أن ابن بلال يستولي على الميراث ألا وهو الـ 50 فدانا، ويقتل مسعود شقيقه، وبعدها يندم ويشعر بتأنيب الضمير عندما يرى زوجته "نادرة" نيللي كريم مقهورة، وأهله مقهورين على وفاة بلال.



تاج

جسد تامر حسني بآخر أفلامه تاج قصة قابيل وهابيل، من خلال شقيقين توأم أحدها يمثل الخير والآخر يمثل الشر ويحاول الشر طوال أحداث الفيلم السيطرة على الخير، والفيلم بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، ليلى عز العرب، إخراج سارة وفيق.



بطن الحوت



ويعرض مسلسل بطن الحوت بطولة الفنان محمد فراج خلال الشهور المقبلة، وكشف المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح أن العمل يناقش قصة قابيل وهابيل، ما جعل الجمهور ينتظر العمل بكل حماس، والعمل من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، وعدد آخر من الفنانين.