نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. منة شلبي تبدأ تصوير فيلم "سارة وعلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة فيلم "سارة وعلي"، ومن أن يبدأ صناع الفيلم في تصوير مشاهدهم بالعمل في نهاية شهر أكتوبر المقبل، ويجسد أحمد داود خلال العمل شخصية شاب يُدعى “مهند” يقع في حب منة شلبي

من هم أبطال فيلم “سارة وعلي”؟



يشارك بالعمل عدد من النجوم منهم منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث تعيش منة شلبي قصة حب مع أحمد داود خلال الأحداث.



أحمد داود في سباق مع الزمن



وفي سياق آخر، يسابق أحمد داوود الزمان حيث يستعد لتصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "زينهم"، الذي ينافس ضمن أعمال موسم شتاء 2023، ليكون جاهزًا للعرض في شهر نوفمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل “زينهم”

والعمل يأتي في حلقات متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، داخل مشرحة زينهم حيث يلعب دور طبيب شرعي، سيكون من نوعية الـ 30 حلقة،وسيعرض في موسم الشتاء على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



من هم طاقم عمل مسلسل "زينهم "؟

والمسلسل يعتبر أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.

ما هي آخر أعمال أحمد داود ؟



وقدم الفنان أحمد داود في السينما فيلمه يوم 13 والذي حقق نجاحًا لافتًا، وتجاوزت أرباحه 30 مليون جنيه، وفيلم يوم 13 من بطولة: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وعدد من الفنانين وإخراج وتأليف وائل عبد الله.