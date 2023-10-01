نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل حلول ذكرى نصر أكتوبر.. أعمال سينمائية جسدت ذكرى النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن حلول ذكرى نصر أكتوبر الذي تعد من أعظم انتصارات مصر لما حققت فيه من قهر للعدو الإسرائيلى، وقد نجحت السينما في تجسيد الواقع ورصد هذه للأحداث الهامة وتقديمها في عمل سينمائي، وفي السطور التالية يرصد “الفجر الفني” أهم الأفلام السينمائية.

الرصاصة لا تزال في جيبي

تدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يعمل في الجيش يستقبله أهل قريته بنفور بعد نكسة 67، وبعدها يشارك في حرب الاستنزاف ويقرر أن يتزوج الفتاة التي يحبها إلا أن طتط ماما حلوة جدا تقوم ويعبرون القناة لكن تقوم حرب أكتوبر ويتم عبور القناة، والفيلم تم إنتاجه عام 1974.



الطريق إلى إيلات

تدور أحداث الفيلم حول واقعة مهاجمة مجموعة من الضفادع البشرية المصرية ميناء «إيلات» الإسرائيلي ونجاحهم في تدمير سفينتين حربيتين كانتا تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر.

الصعود إلى الهاوية



تدور احداث الفيلم حول جاسوسة مصرية يتم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية أثناء حرب الاستنزاف لتتجسس على مصر، ويتم كشفها في باريس، وتم خداعها بحيث تسافر إلى بلد عربي، ومن هناك استلمتها المخابرات العامة المصرية، حيث أحيلت إلى المحاكمة وتم إعدامها، والفيلم تم إنتاجه عام 1978.

أيام السادات



تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بدءً من مشواره في البداية مرورًا بحرب أكتوبر وصولا إلى حادثة اغتياله في المنصة

الممر

أنتجت السينما المصرية فيلم الممر الذي يحكي حرب مصر وإسرائيل، وهو من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج، وبدأ تصوير الفيلم في سبتمبر 2018، وكان الفيلم الأعلى إنتاجًا في السينما المصرية حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري، وتدور أحداث الفيلم حول الفترة ما قبل حرب أكتوبر، حيث المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف