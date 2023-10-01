انت الان تتابع خبر التقرير الطبي يكشف سبب وفاة الفنان أحمد سامي العدل الحقيقي.. هذا ماكان يعاني منه سراً وشقيقته تعترف بكل شيء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت المنتجة إسراء العدل عن سبب وفاة ابن سامي العدل المفاجئة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأوضحت إسراء العدل في تصريحات صحفية لها لموقع القاهرة 24 المحلي، أن سبب الوفاة يعود إلى إصابة أحمد سامي العدل بجلطات في الرئة.

وأشارت إلى أنها لا تعلم سبب هذه الجلطات وهل للأمر علاقة بإصابته بفيروس كورونا أم لا، موضحة أنه نقل إلى المستشفى مساء أمس بعد أن اشتد عليه المرض، لكنه توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وسادت حالة من الحزن أسرة العدل، حيث نعى المخرج محمد جمال العدل، وفاة نجل الراحل سامي العدل برسالة مؤثرة، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله ابن عمي وحبيبي أحمد سامي العدل، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وفاة أحمد سامي العدل

وأعلنت شقيقه أحمد سامي العدل وفاته عبر منشور على فيسبوك، حيث كتبت رشا سامي العدل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل، برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن أحمد سامي العدل، رحل بعد وفاة والدة بـ 8 سنوات، والذي عمل معه في مجال الفن بداية من فيلم المهاجر الذي شارك في إنتاجه، وجمع مسلسل حارة اليهود في 2015 بينهما، كما شارك كممثل ومساعد مخرج في مسلسل فوق مستوى الشبهات مع الفنانة يسرا، كما شارك في مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان، وكان آخر أعماله فيلم تايتنك بالعربي عام 2016.