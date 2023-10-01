محمود البزاوي: تعاقدت على بطولة مع صلاح أبو سيف.. العمل لم يكتمل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمود البزاوي، تفاصيل أول عمل بطولة تعاقد عليه، ولكن لم المشروع يُكمل، رغم أنه كان عملًا هامًا وثقيلًا حسب وصفه، لأنه كان يتولى إخراجه المخرج الكبير صلاح أبو سيف، هذا بجانب وجود عمالقة بجانب، حيث أشار إلى أنه لم يُغضب بسبب عدم استكماله لهذا العمل، مؤكدًا أنه ذهب سيرًا على الأقدم من الجيزة إلى الزمالك حتى يشكر الله، على عدم استكمال العمل، ولم ينفر من هذا الابتلاء.

تصريحات محمود البزاوي

وقال البزاوي، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: كان في فيلم بطولة، ليه وزن وثقل من إخراج صلاح أبو سيف، مضيت على الفيلم لكن مصورتش، فمشيت من الزمالك لحد الجيزة مبتسم وتعمدت ابتسم وأقول الحمد لله، لأني وصلت لمرحلة إني أبقى بطل وبيتعرض عليّ أعمال بطولة، قلت مجتش المرة دي بس معنى إني وصلت للمرحلة دي يبقى هتيجي تاني، أنا عايش حياتي بكتشف نفسي.

وأضاف البزاوي: نفسي أبطل كسل، أنا شخص خايب في التعامل مع نفسي، ومُقصر في حق نفسي كسيناريست كمان، لأني كتبت حتى لا أريق ماء وجهي في التمثيل، لأن وقتها مكنش حد شايفني، في مخرجين وكتاب كنت في وسطهم من زمان، ومكنوش شايفني، لكن عندي إيمان إنك لو موهوب وعندك حاجة ربنا مديهالك هتخرج للنور وهيجي وقتها، أنا لسة في بداية حياتي متغيرتش من أول يوم حتى الآن.





موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.



ما هي آخر أعمال الفنان محمود البزاوي؟

يذكر أن آخر أعمال محمود البزاوي، كان تألقه مؤخرًا، في مسلسل «سيب وانا أسيب» الذي قامت ببطولته النجمة هنا الزاهد وأحمد السعدني.

وقدم محمود البزاوي شخصية والد هنا الزاهد الذي يستغلها ويستغل أموالها من أجل تحقيق رغباته الخاصة.