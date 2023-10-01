نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتزاله.. توفيق عبد الحميد يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان توفيق عبد الحميد تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه خبر اعتزاله للمرة الثانية،حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي".

مشاركة توفيق عبد الحميد في مسلسل "يوتيرن"

شارك توفيق عبد الحميد في بطولة مسلسل "يوتيرن"، والذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2022، وحقق هذا العمل نجاح كبير منذ بداية عرضه، وظهر توفيق عبد الحميد في غالبية مشاهد العمل وهو جالس على مقعد ولم يستطيع التحرك كثيرًا من دون الاستناد إلى عكاز.

ما هي أحداث مسلسل "يوتيرن"؟

دارت أحداث مسلسل "يوتيرن" حول "يارا" والتي قدمت دورها النجمة ريهام حجاج، تركت يارا حلم حياتها وهو العمل كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب "خالد" وهو النجم كريم قاسم في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر ينتهي بطلاقها، ويظل والدها توفيق عبد الحميد هو المساند الأول لها في محنتها، رغم مروروها بالعديد من الصعاب في حياتها برفقة زوجتها الأولى.

من هم أبطال مسلسل “يوتيرن”؟



وشارك في بطولة مسلسل "يوتيرن" كل من ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد الكيلاني، أيمن القيسوني، والعمل كان من تأليف أيمن سلامة، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز.



