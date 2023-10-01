نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي: أنا أهلاوي وابني بيصعب عليّ لأنه بيشجع غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان محمود البزاوي أنه لا يقدر الأموال في حياته إطلاقًا، حيث أشار إلى أنه لم يملك مصروفًا إلا في المرحلة الإعدادية، عندما طلب من أسرته أن تمنحه مصروفًا شهريًا، موضحًا أن الأسرة كانت تمنحه 25 قرشًا كمصروف شهري له.

تصريحات محمود البزاوي

وقال البزاوي، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: متودكتش علي الفلوس، ومتربتش على إني أعملها قيمة، الفلوس مبتفرقش معايا.

وتابع البزاوي: ممسكتش في إيدي فلوس حقيقية، غير وأنا في 3 إعدادي، ابتدي يتعملي مصروف لما طلبت وقلت لأسرتي ليه مليش مصروف، اتعملي ربع جنيه في الشهر، وأنا في 3 إعدادي.

وفي سياق آخر، تحدث البزاوي عن انتمائه الكروي، هو ونجله حيث قال: ابني ربنا يعينوا بيشجع غزل المحلة، أنا أهلاوي وبيصعب علي المحلة، وفكرة أن في نجوم عالمين يجوا يلعبوا في غزل المحلة كان فيلم وهزار.

موعد عرض برنامج في العمق





وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.



ما هي آخر أعمال الفنان محمود البزاوي؟



يذكر أن آخر أعمال محمود البزاوي، كان تألقه مؤخرًا، في مسلسل «سيب وانا أسيب» الذي قامت ببطولته النجمة هنا الزاهد وأحمد السعدني.

وقدم محمود البزاوي شخصية والد هنا الزاهد الذي يستغلها ويستغل أموالها من أجل تحقيق رغباته الخاصة.