انت الان تتابع خبر نجل هند القحطاني يثير غضب كل السعوديين ويوثق قيامه بهذا الأمر مع صديقته في الشارع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله معاذ القحطاني نجل مشهورة سناب شات هند القحطاني وهو يعلم صديقته الأمريكية نطق "بسم الله" قبل تناول الطعام

.وأظهر الفيديو كايلي صديقة معاذ وهي تجلس على طاولة في مكان عام، وطلب منها معاذ أن تقول "بسم الله" قبل تناول "المشروب"، وقالت الفتاة "بسم الله " وتناولت المشروب.

وفي اللقطات التالية من الفيديو، طلب معاذ من صديقته تقول "بسم الله" قبل تناول الطعام، واستجابت الأخيرة لطلبه.