انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم ترقص مع فيفي عبده باحتفالات 6 اكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً فنياً في مصر بمناسبة انتصار 6 أكتوبر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الفنانة نانسي عجرم تشارك فيفي عبده الرقص بعفوية ، حيث وجهت نانسي التحية لــ فيفي قبل أن تلتقط الأخيرة المايكروفون وتبدأ بإطلاق الزغاريد.

وفي المقابل نشرت الفنانة فيفي عبده نفس الفيديو وعلقت على حسابها على إنستغرام: "من حفلة النهاردة بمناسبة احتفالات ٦ أكتوبر في فندق الماسة مع القمر نانسي عجرم.. كنتي جميلة كالعادة وانبسطت جدا في الحفلة معاكي.. نورتي مصر وولعتي الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين وتحيا مصر".

وفي الفيديو ظهرت الفنانة نانسي عجرم وهي تحتضن فيفي عبده وترقص معها والتقطا صورًا تذكارية. وكان حفل الفنانة نانسي في فندق الماسة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.