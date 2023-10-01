انت الأن تتابع خبر كاظم الساهر : لا شيء أجمل من شعر كريم الله يرحمه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم المطرب العراقي كاظم الساهر، التحية لرفيق دربه الشاعر الراحل كريم العراقي، خلال حفل فني غنائي أقامه في السويد، حضره المئات من محبيه .

وأثناء الحفل توقف الفنان كاظم الساهر عن الغناء وقدم التحية لرفيق مشواره الشاعر كريم العراقي، حيث بدأ في غناء قصيدة "كثر الحديث" وهي من كلمات الشاعر كريم العراقي، وحين وصل إلى جملة "هي أجمل من شعر كريم" أوقف كاظم الغناء، وقدّم التحية لصديقه ، قائلاً: "لا شيء أجمل من شعر كريم الله يرحمه".

وتابع: "لا زالت أتذكر خلال كتابة الشاعر الراحل لهذه الجملة (هي أجمل من شعر كريم) كان يقولها على سبيل المزاح، فقلت له حينها والله لأغنيلك إياها".

يذكر أن الشاعر العراقي كريم العراقي قد غاب عن دنيانا في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، عن عمر ناهز 68 عاماً، وكان له الكثير من الأعمال التي غناها مطربون عرب بينهم لطيفة، أصالة، أسيل عمران، كاظم الساهر وغيرهم.

وكان أشهر أغانيه مع الفنان كاظم الساهر أغنية "يا مستبدة"، والمحكمة، وكان صديقي، كما ألف له قصدة "كثر الحديث".

وأصيب كريم العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع لأكثر من عملية جراحية.

وفي تشرين الأول / أكتوبر 2022، كشف "العراقي" عن تطورات حالته الصحية ومعاناته مع مرض السرطان. وقال في تصريحات صحفية وقتها إنه فقد النظر بإحدى عينيه، كما تساقط شعره.