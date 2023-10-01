انت الأن تتابع خبر مريام فارس : جارة القمر لا أحد يشبهها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهت الفنانة اللبنانية مريام فارس الجدل الذي أثير حول مقارنتها بمواطنتها النجمة الكبيرة فيروز، قائلة “جارة القمر” لا أحد يشبهها، وأن هناك من يحاول التصييد بالماء العكر.

ويأتي ذلك بعد تصريحات مريام الأخيرة التي أدلتها أثناء تسلمها جائزة الموريكس دور التي حملت إسم أول نجمة عربية لبنانية تصل للعالمية ، وخلال الكلمة عبرت فارس عن سعادتها بوصولها إلى العالمية بعد أن سبقتها فيروز، ما فسره البعض بأنها تحاول أن تقارن نفسها بالسيدة فيروز وهو ما سبب حالة الجدل تلك، والذي حرصت ميريام فارس على وضع حد لها.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج Et بالعربي”حدا بيشبه حاله بالسيدة فيروز ؟!.. شو هالحكي؟.. فيه ناس لسه متبعين سياسة خالف تعرف، والسياسة دي قديمة قوي، بيستنوا الإنسان الناجح لحتى ياخدوا من نجاحه جزء، فلو ملقوش شي ينتقدوه بيألفوا أو بيغيروا كلامك، وبيكذبوا الكذبة وبيصدقوها، وأنا اتعودت على الناس دي وعمرهم ما أثروا عليا”. وتابعت مريام فارس، قائلة: إنها لا تهتم بهذه الشخصيات في حياتها المهنية ولا الشخصية.

وكانت الفنانة مريام فارس قد شاركت مؤخرا في احياء حفل تخرج الجامعة الأميركية في الإمارات AUE الذي أقيم في قاعة "كوكاكولا أرينا دبي" يوم 29 أيلول / سبتمبر 2023 .

ولا تزال ميريام تحصد نجاح آخر اصداراتها من اغنية "تزلزلها" العراقية وكليبها المتميز والذي كان من اخراج ميريام نفسها متخطياً حاجز ال ١٣،٥ مليون مشاهدة على منصة يوتيوب وصولاً الى ديو "الساحل الشمالي" الذي جمعها مع الكينج محمد منير والذي ينال اصداء رائعة في الوطن العربي وخاصة في لبنان ومصر.