نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايز ابقى كافر.. كواليس موقف جمع محمود البزاوي ووحيد حامد في عمل فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمود البزاوي عن حبه الكبير للكاتب الراحل محمود السعدني، إذ أشار إلى أنه تعلم من الراحل الكثير في حياته، وأن السعدني كان صاحب فضل عليه، فدائمًا كان ينصت التلميذ لأستاذه حتى يأخذ من خبراته ومعلوماته كل ما يضاف له، كما أكد البزاوي أنه يحب أن يُرافق الكبار دائمًا، ليتعلم منهم مثل السعدني ووحيد حامد.

تصريحات محمود البزاوي

وقال البزاوي، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: محمود السعدني من أكتر الناس اللي أثروا فيا، حببني في العلام، السعدني محطة مهمة في حياتي، عشت معاه كتير.

وتابع البزاوي: "أعرف عمي محمود السعدني من 1988، وبقرأ له من وأنا في ابتدائي، لكن رغم السنوات الكبيرة اللي عشتها معاه، لكن كلام له مكنش يتعد على الصوابع، لأني بتفرج عليه وبسمعله، وبعيش تجربته بالسمع وعارف قيمته من يومه، عارف أني همشي في ضل التاريخ".

وأضاف البزاوي: حابب أقوله شكرًا، لأني لما شوفته والتقيت بي، طمعت في أني أمشي في كل الطرق مش طريق واحد، وحاليًا بشوفه في أكرم ابنه، هو له فضل عليّ في حياتي ومستقبلي.

كما تحدث البزاوي عن موقف جمعه مع الراحل وحيد حامد، أثناء تصوير مشهده الشهير “عايز أبقى كافر” في مسلسل دون ذكر اسماء، إذ قال: أنا بطمع أني أشتغل مع الناس اللي هستفيد منهم، أستاذ وحيد قالي هتعمل معايا مشهد والمسلسل بيتكتب، وافقت وعملت المشهد على قناعة، ولقى إعجاب كبير من الجمهور.





موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.



ما هي آخر أعمال الفنان محمود البزاوي؟

يذكر أن آخر أعمال محمود البزاوي، كان تألقه مؤخرًا، في مسلسل «سيب وانا أسيب» الذي قامت ببطولته النجمة هنا الزاهد وأحمد السعدني.

وقدم محمود البزاوي شخصية والد هنا الزاهد الذي يستغلها ويستغل أموالها من أجل تحقيق رغباته الخاصة.