خالد جلال ناعيا "محمد فريد": صنع بأدائه المنفرد مكانة فى قلوب جمهوره

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أحمد جودة - القاهرة -

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير "محمد فريد" الذى رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أن ترك بصمته المميزة فى العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وقال جلال، لقد فقدنا واحدا من الفنانين المميزين خاصة فى مجال الكوميديا، واستطاع أن يصنع بأدائه وأسلوبه المنفرد مكانة فى قلوب جمهوره، تغمد الله الفقيد برحمته وغفرانه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

تكريم الفنان محمد فريد

وقد تم تكريم الفنان محمد فريد، عقب إنتهاء إحدى ليالى العرض المسرحى "سينما مصر"، وأهدى له المخرج خالد جلال مخرج العرض، شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى".

أشهر أعمال محمد فريد المسرحية

يشار إلى أنه من أشهر أعمال محمد فريد المسرحية " أبو على، عودة الشاطر حسن، أراجوز على لوز، حلم الوزير سعدون" وغيرها من الأعمال المسرحية، وأشهر أعماله التليفزيونية مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، غريب في المدينة، الشهد والدموع، محمود المصري"، وفى السينما من أشهر أعماله "حب في الزنزانة، الشيطانة التي أحبتني، البحث عن فضيحة، أحكي يا شهرزاد، الديلر".

أزمة محمد فريد الصحية

وكان الفنان الراحل محمد فريد قد عاني من نقص في الهيموجلوبين، مما أدى إلى انخفاض الضغط وحدوث عدة مضاعفات، استعدى ذلك دخوله الرعاية المركزة، قبل وفاته.



نبذة عن محمد فريد



محمد فريد هو فنان مصري ولد في 20 ابريل 1940، شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل غريب في المدينة وكذلك دوره في مسلسلي ليالي الحلمية ومحمود المصري، فيلم الشيطانة التي أحبتني.



أعمال محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.