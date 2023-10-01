نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرقية للإنشاد الديني تحيي فعاليات حياة كريمة بأولاد صقر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد فرع ثقافة الشرقية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية أمس السبت، حيث قدمت فرقة الشرقية للإنشاد الديني حفلا فنيا وسط حضور جماهيري كبير ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في فعاليات مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان للحالات الأكثر احتياجا بقرية أولاد صقر، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني والتواشيح الدينية في مديح النبي احتفالا بذكرى مولده منها "إني أحب محمد، لاجل النبي، أنت فينا، أشرقت أنوار محمد".

ندوة عن "الدول النامية والمشروعات الصغيرة"

وضمن فعاليات الفرع نظم بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مجلس محلي الصوة ندوة عن "الدول النامية والمشروعات الصغيرة" شارك بها أحمد على السيد رئيس الوحدة المحلية بالصوة، مصطفى محمد نجيب سكرتير الوحدة، د. محمد رمضان مستشار التدريب والتثقيف بالوطن العربي، د. عامر علي محمد، د. عبد الله عبد الدايم، وتحدث "رمضان" عن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقصد بها تلك الاستثمارات التجارية والمشروعات الإنتاجية والتي يكون الهدف منها توظيف واستغلال الجهود والطاقات المختلفة في مشروع صغير وبسيط، يكون رأس مال هذا المشروع لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصري وألا يزيد رأس المال عن مليون جنيه، ويتم تحديد عدد العاملين في المشروعات الصغيرة بحيث ألا يتم تجاوز عدد العاملين فيه عن الخمسين عامل، وأنشطة ومجالات المشروعات الصغيرة متعددة لغاية فهي تشمل الأعمال اليدوية والأعمال الحرفية التي تعتمد على المهارة الخاصة للأفراد، وأيضا تشمل المشروعات الصغيرة المعاملات التجارية التي تكون بشكل صغير وعلى نطاق ضيق.

وأوضح د.عامر علي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد في وضع حل للعديد من المشاكل مثل مشكلة البطالة كما أنها توفر بضائع ومصنوعات، وتقدم خدمات للمواطنين بأسعار منخفضة وتوجه العديد من الدول اهتمام كبير لهذه المشروعات البالغة الأهمية وخاصة الدول النامية والتي تحتاج إلى الكثير من المشروعات حتى تزيد نسبة الاستثمار.

الدول النامية تقوم بتولية المشروعات الصغيرة

وأكد د.عبد الله عبد الدايم أن الدول النامية تقوم بتولية المشروعات الصغيرة أهمية بالغة وذلك لأن المشروعات الصغيرة قادرة على تعويض هذه الدول النقص الذي تعانيه من رؤوس الأموال الضخمة ومن المشروعات الكبرى والاستثمارات العملاقة وتعمل الدول النامية على توفير وتهيئة الظروف المناسبة من أجل إزدهار هذه المشاريع وذلك من خلال تشجيع الشباب من أجل القيام بمشروعات، وهذا من خلال اتباع هذه الدول عدة إجراءات حيث تقوم بتوفير الأماكن التي تقام فيها هذه المشروعات وتسهيل الإجراءات التي تمنحهم التراخيص من أجل مباشرة العمل، وأيضا تقوم هذه الدول بتوفير القروض التي يحتاجها الشباب الذي يريد تحقيق مشروع معين ولكنه لا يجد رأس المال الذي يمكنه من ذلك وهنا تقوم الدولة بتوفير ذلك له في هيئة قرض طويل الأجل وبسيط في شكل تمويل المشروع كما أن بعض الدول تنشئ هيئات خاصة لتلقي أفكار الشباب وبحثها وإفادة الشباب والتفكير معهم في دراسة الجدوى لهذه المشاريع، وتم عرض فقرة فنية لتخت شرقي لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية.

الفعاليات ضمن برامج فرع ثقافة الشرقية

جاءت الفعاليات ضمن برامج فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وعقدت مكتبة الصنافين الثقافية محاضرة بعنوان "خطورة الزواج المبكر" ناقشت أمانة عبد الفتاح بعض أخطاره على المرأة حيث يعد شكلا من أشكال العنف ضد المرأة سواء بحرمانها من التعليم وحرمانها من طفولتها وجعلها عرضه للأمراض النفسية إنجاب أطفال وعدم إعطائهم احتياجاتهم كاملة لعدم وعي الطفلة التي أصبحت أم مسؤولة وغير مؤهله للمسؤولية. واحتفالًا بالمولد النبوي، عقد بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "كيف نقتدي بالنبي محمد"، ألقاها الشيخ عادل عبد الرحمن.