نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايشة عثمان تعود بأغنية "فرحنا" وتؤكد: مناسبة لحفلات الزفاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة والإعلامية عايشة عثمان أحدث أغانيها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وباقي منصات الموسيقة العربية والعالمية، وتحمل الأغنية اسم "فرحنا" وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وقالت عايشة في تصريحات صحفية، أغنية "فرحنا" مناسبة لموسم الصيف الغنائي، كما أنها أغنية تليق على أي فرح في الوطن العربي، متمنية أن تنتشر الأغنية وتحقق نجاح ورواج كبير، خاصة في مناسبات الزفاف، وقالت: "الشاعر تامر حسين اقترح فكرة تقديم أغنية للأفراح، وعندما سمعتها رحبت جدا بغنائها، لأنها ستصبح أيقونة للأفراح في الوطن العربي، كما أن مدين قدم ألحان مميزة جدا تتناسي مع الأغنية وأجوائها".

أردفت عايشة، أن أغنية "فرحنا" هي أخر أغنية صيفية ستطرحها، مؤكدة أنها ستطرح خلال الشتاء مجموعة من الأغاني المميزة، والتي تحمل طابع رومانسي على خلاف أغانيها السابقة التي كانت تقدم خلالها رتم سريع يتناسب مع أجواء الصيف، وقالت أن الأغنية مناسبة لكافة حفلات الزفاف.

أضافت عايشة عثمان، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجأت الغنائية الجديدة، مؤكدة أنها انتهت من تسجيل عدد من الأغاني مع كبار الشعراء والملحنين، وستطرحهم خلال الشتاء، مشيرة أن الأغاني الجديدة ستحمل أفكار مختلفة وموسيقى متنوعة ومميزة، تختلف عما قدمته من قبل.

كلمات الاغنية

كلمات أغنية فرحنا

وتقول كلمات الأغنية:

فرحنا

شوف قد ايه حوالينا

الكل فرحان لينا

من بدرى استنونا وجوم جاملونا

ب أحلى كلام

مبروك دى لما إتقالت

وعادوها تانى وتالت

انا قُلت لاء دى حقيقة واحلى حقيقه

دى مش أحلام

ياحبيبى ده فرحنا..وحاننسى روحنا

وزى ما احنا إيدينا فوق

نرقص ونغنى..وتُحضنى

ده انا اليله كُلى شوق

رايحه معاك على بيتى

والله يادنيا وفيتى

بالفرحة وعدتينا وعيشتينا

اللى حلمناه

ماتسمعونا زغروطه

أصلى الليله مبسوطة

لاقيه دلع بزيادة ولاقيه سعادة

وأحلى حياه

معلومات عن عايشة عثمان

الجدير بالذكر أن عايشة عثمان فنانة وإعلامية تونسية، حققت نجاح كبير في عالم تقديم البرامج، ومن أبرز برامجها "عايشة شو" الذي حقق نجاح كبير، واستضافت خلاله نخبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وعرض على عدد كم الفضائيات المصرية والعربية، كما شاركت في بطولة مسلسل "المماليك" وضيفة شرف بمسلسل "فارس بلا جواز"، ولاقت اشادات واسعة بأدوارها، كما قدمت مجموعة من الأغاني المميزة، منها "ما تيجي بقى نفرح، مملكة، بومبا"، وغيرها.