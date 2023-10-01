انت الان تتابع خبر مي العيدان تفتح النار على انغام وتكشف عنها هذا السر الكارثي الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ابن سري!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجوماً على المطربة المصرية أنغام، بعد تقديم الأخيرة ابنتها الكويتي للجمهور خلال إحدى حفلاتها.

علموه اللهجة

وقالت أنغام خلال تقديم ابنها عبدالرحمن فهد الشلبي في حفلها الجمعة الماضية، الكويت، إنه كويتي الجنسية،مضيفة: "هو ولدكم.. ولازم يزور بلده وتعلموه اللهجة دي مسؤوليتكم".

ونشرت العيدان الفيديو عبر حسابها على منصة إكس، وقالت: إن ابن أنغام كويتي بالاسم والعصب فقط والتبعية ولا يعرف التحدث بالكويتية.

الدشداشة والغترة والعقال

وأضافت:" لو كان هامك الأمور الإنسانية كنتي ربيتي الولد بالكويت بين أهله، ولما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده، الدشداشة والغترة والعقال، لأن الحفلة في بلده وبيته مش طالع ببدله".

وتابعت:" جايبينه ولا يعرف يتكلم كويتي ولا يعرف تاريخ الأرض اللي يحمل جنسيتها وحكامها وكفاحهم علشان يحافظ عليها بالدم والتحديات ولا بالجاهز أخد الجنسية".

ماكنتش فاضية تعلميه

وأردفت:" هو قاعد بمصر طول السنة ويتكلم مصري، وطبعاً ماكنتش فاضية تعلمه كويتي وتاريخ بلده لأن كنتي مشغولة بالجوازات أحمد عز وأحمد إبراهيم، ، بس إنتي شكلك أخده الخليجي سبوبة".

يذكر أن عبدالرحمن 17 سنة هو ابن أنغام من زوجها السابق الموزع الموسيقي الكويتي فهد، ولم يستمر طويلاً زواج الثنائي إذ انفصلا في عام 2007 بعد زواج دام 3 سنوات.