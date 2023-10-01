طرح 6 أغنيات من ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة روتانا الجزء الأول من ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي” عبر جميع المنصات، الذي يتضمن ٦ أغنيات، يضم ألبوم أصالة الجديد أغنيات منها( لما بنتجاهل، رجل مثالي، مانجا، الأخبار الحلوة) وغيرهم.

تتنوع جميع أغنيات ألبوم أصالة الجديد ما بين الدراما والمقسوم والشجن، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من مصر ومختلف الدول العربية.

بعد انتشار الفيديو المتداول لها وهي تدخن..أصالة تقدم اعتذارها للجمهور

حرصت الفنانة أصالة أن تقدم اعتذارها لـ جمهورها بعد انتشار فيديو لها أثناء كواليس برنامج "سعودي ايدول" وهي تدخن بين أعضاء لجنة التحكيم وتحاول أن تخفي أداة التدخين بواسطة ورقة إدلاء الملاحظات، مما جعل الرواد يغضبون منها بشكل كبير وينشرون الفيديو ويعلقون تعليقات سلبية

لتخرج صديقتها الفنانة أحلام عن صمتها وتدافع عنها وتعيد نشر تغريدة تحتوي على صور أصالة وهي تدخن وتقول: "اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!

وتابعت: "والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها".



رد أصالة على الموقف

لترد أصالة على تغريدة أحلام من خلال إعادة نشرها وتقدم إعتذارها وتقول: "غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعًا ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقه موجوده وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".

حديث أصالة عن زوجها



حلت الفنانة أصالة ضيفة على برنامج "the insider بالعربي" وتحدثت من خلال البرنامج عن علاقتها بزوجها فائق وعن علاقتها بجمهورها وعن جديدها في أعمالها الفنية بالإضافة عن حفلها الأخيرة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية وعن أمور آخرى تخصها.

فبدأت الحديث عن علاقتها بفائق وقالت: "قصة حبي انا وفايق اعطت أمل لناس كتير وأعطت دوافع لستات موجودين بالعالم العربي عاشو القهر والظلم إلى أنا عيشته زمان"

وتابعت: "وأنا كنت واضحة حتى لو ما حكيت القصة كاملة ولما اتبسطت حبيت أشارك جمهوري إن رب العالمين أنعم عليا بنعمة كبيرة، أنا دايمًا بشوف علاقتنا علاقة مش موجودة"

وتحدثت عن جمهورها وقالت: "أنا بعتبر علاقتي بجمهوري علاقة صداقه ومو عبر الشاشات فقط، ولكنهم بيحكولي أدق أسرارهم لما بنتلاقى وساعتها بحس أنهم عندهم أمان كبير ليا فبحب أنا كمان أحكيلهم فرحي زي ما حكيت حزني".