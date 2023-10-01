الليلة.. هنا الزاهد في ضيافة عمرو أديب ببرنامج الحكاية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل الليلة الفنانة هنا الزاهد ضيفة ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قناة أم بي سي.



هنا الزاهد: كنت زملكاوية وأحمد فهمي خلاني أهلاوية بالعافية

وشاركت هنا الزاهد الفيديو الترويجي للحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "النهاردة الساعة 10 مساء ببرنامج الحكاية".

وكشفت هنا الزاهد خلال الحلقة عن انتمائها الكروي حيث قالت: "أنا كنت زملكاوية وبعدين هو خلاني أهلاوية بالعافية".





أخر أعمال هنا الزاهد التليفزيونة

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد التلفزيونة مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع الفنان أحمد السعدني، عارفة عبد الرسول، محمد جمعة، أية سماحة، محمود البزاوي، دنيا سامي، محمود السيسي، من إخراج وائل إحسان.

أخر أعمال هنا الزاهد السينمائية

بينما كان أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد السينمائية فيلم مستر اكس، وشاركها البطولة: أحمد فهمي، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد أنور، من إخراج أحمد عبد الوهاب.



هنا الزاهد تنتظر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما

كما تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، ومن المقرر طرحه يوم 18 يناير القادم في جميع دور العرض، ويشاركها البطولة: هشام ماجد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، مايان السيد، أسماء جلال، خالد أنور، ومن إخراج عثمان أبو لبن.