دياب يحتفل بأغنيته الجديدة "هاروني بوس" مع صناع العمل (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان دياب مع المنتجة الاء، بإطلاق أغنية تحمل أسم "هروني بوس"، وذلك بحضور الملحن محمد يحيي والشاعر محمد النجار والمنتج المنفذ للأغنية رامز سليمان والمنتج والفنان هيثم زيدان شقيق المنتجة الاء لاشين وذلك بعد إطلاق الاغنية وردود افعالها الواسعة علي جميع المنصات وحضر الإحتفالية عدد كبير من الصحفيين.

وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرا أغنية جديدة لفيلم "وش في وش" وحققت نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

أغنية "هاروني بوس"؟

أغنية "هارونى بوس" من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ومنتج منفذ رامز سليمان، ومن إنتاج آلاء لاشين.