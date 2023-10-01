رغم الإعلان عن مشاركته في مسابقة الفيلم المصري.. سر غياب فيلم "بحر الماس" من مهرجان الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت شمس أبو السعود مديرة الشركة المنتجة لفيلم بحر الماس عن سر غياب الفيلم عن المشاركة بمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته رقم 39 والمقرر افتتاحه اليوم الأحد.



أسباب غياب فيلم بحر الماس بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

وقالت شمس أبو السعود في تصريحات صحفية له أن فيلم بحر الماس يجمع بين فنانين مصريين وسعوديين وتم تصويره في مدينة شرم الشيخ الساحرة وتقدمنا به إلى مسابقة الفيلم المصري بمهرجان الإسكندرية وبالفعل تم الموافقة عليه من إدارة المهرجان ليكون ضمن الأفلام المنافسة بالمهرجان وهي 5 أفلام وتم الإعلان عن ذلك رسميا ووضع الفيلم في أجندة المهرجان وكان يتبقى موافقة الرقابة على المصنفات التي وافقت في وقت سابق على سيناريو الفيلم.



وأضافت بالفعل تقدمنا بنسخة الفيلم إلى الرقابة على المصنفات وكان لهم بعض الملاحظات وتم معالجتها وإرسال الفيلم مرة أخرى للرقابة وأقرت لجنة المشاهدة بموافقتها على عرض الفيلم وفؤجئنا مؤخرا برفض الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة عرض الفيلم ومنحه الموافقات الكتابية رغم موافقتهم على السيناريو ومعالجة جميع الملاحظات التي طلبت من قبلهم.



و أكدت أنه لا يوجد سبب واضح لرفض الفيلم وأصبح الرفض غير منطقي خاصة بعد موافقة لجنة المشاهدة بعد التعديلات التي تم طلبها ولا نجد سوى رفض غير مبرر من الدكتور خالد عبد الجليل.

تفاصيل فيلم بحر الماس



و أشارت شمس أبو السعود إلى أن الفيلم هو قصة في إطار كوميدي تم تصويره في مدينة شرم الشيخ ليسلط الضوء عليها ويكون عنصر ترويج سياحي لها ويجمع بين فنانين مصريين سعوديين وعمل بالفيلم فريق عمل يصل إلى 250 فردا وتم تمويل الانتاج بملايين الجنيهات وكل هذا المجهود والعمل من قبل فريق العمل معرض للضياع بسبب قرار لا ندري ما سببه وغير مبرر.

وناشدت وزيرة الثقافة لاجراء تحقيق في هذا الملف لانصاف الحق وخدمة هذه الصناعة والابداع والمبدعين بشكل عام.