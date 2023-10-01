منى سلمان تعود للشاشة عبر "من القاهرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عادت الإعلامية منى سلمان للظهور من جديد على الشاشة عبر قناة «روسيا اليوم» من خلال برنامج جديد يحمل اسم «من القاهرة» ويعرض في الثامنة من مساء السبت، من كل أسبوع.

تفاصيل برنامج منى سلمان الجديد

وبدأت «سلمان» برنامجها الجديد من خلال حلقة احتفت بها بمرور ثمانين عام من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، كان ضيفها السفير عزت سعد مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر السابق في موسكو ومدير مجلس العلاقات الخارجية.



وخلال الحلقة ناقشت تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، الممتدة من القدم مرورا بالعلاقة الراسخة في زمن ثورة يوليو وجمال عبد الناصر، وصولا إلى المشروعات الحالية مثل الضبعة.



وتشهد الحلقات القادمة مجموعة من المفاجآت من خلال موضوعات هامة على الساحة الإقليمية تستضيف فيها عدد من الشخصيات الهامة المعنية بهذه الملفات.