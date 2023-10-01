حضور جماهيري ضخم في حفل محمد حماقي لطلاب ثانوية عامة بالإسكندرية (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا المطرب محمد حماقي، حفل غنائي كبير لطلاب الثانوية العامة 2023"، بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدم حماقي باقة من أجمل اغانية الجديدة والقديمة، من ضمنها "لمون نعناع"، "مابلاش"، "ياستار "، "احلي حاجة فيكي"، لا ما لاما، ادرنالين، من البداية، جايلك وناويها، واحدة واحدة، نفسي ابقي جنبه، وعدد كبير من اغانيه التي تفاعل معها الجمهور واختتم حماقي حفله بأغنية ولا أي كلام أهداء خاص لمصر.

وتعد أغنية «إيه السعادة دي» سادس أغاني ألبومه الجديد بعدما طرح «ليمون نعناع» في افتتاح موسم الصيف وأيضا «حبست المقابلة» وثالث الأغاني كانت «مش كفاية فراق» والرابعة «ضده قلبي ضده» وخامس الأغاني كانت «طلعنا كثير».

ومن أغاني محمد حماقي التي حققت نجاحًا كبيرًا هي أغنية "مش كفاية فراق" وهي من الأغاني التي تنتمي إلى نوعية الدراما التي يحبها الجمهور، وقد حققت الأغنية نحو 3 مليون مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير “يوتيوب”.

ماذا تقول كلمات أغنية "مش كفاية فراق" ؟

مشاوير ذكريات وسنين تفاصيل هنلاقيها في مين وسؤال كل يوم بالليل راجعين ولا مش راجعين حواديت زي حب زمان عناوين روحنا كل مكان أيام مش بتيجي كتير أيام تغلب النسيان يا فراق مش كفاية فراق هرتاح أمتى من الاشواق وديت ليه حبيبي بعيد أوجاعي كل يوم بتزيد يا فراق مش كفاية فراق يا فراق جاي على العشاق يرضيك هو إحنا أي اتنين ما تروح روح لناس تانيين في اليوم ألف مرة بموت بيبان إني مش مبسوط وهجيب فرحة تاني منين على الفاضي عمري بقى بيفوت الباب متقفلش وراه كداب لو هقول أنساه وهعيش على الأمل ده هعيش دي حياتي كلها وياه