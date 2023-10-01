نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة نخلة على جدل تدريس سيرة سميحة أيوب بالمناهج الدراسية: مدايقين ليه مش أحسن من أن عيالكم يحفظوا مهرجانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية سارة نخلة، عبر برنامجها “فيس أوف” والذى يعرض على شاشة قناة “هي” على انتقادات خبر وجود الفنانة القديرة سميحة أيوب في المقررات الدراسية قائلة: “فى ناس بتقول ازاى يدرس الأطفال في المدارس عن الشخصيات دى الناس معترضة شايفة مينفعش ندرس ده في مادة دراسية”.

وأوضحت حقيقة تدريس قصة حياة الفنانة سميحة أيوب، في المناهج الدراسية الأساسية قائلة: “الحقيقة دة كان في كتاب أنشطة مش من المقررات الأساسية دى حاجة زى الأنشطة ولكن مهم أوى أن الأطفال يعرفوا يعنى ايه أعمدة الفن المصرى زى ما احنا بنفتخر بمحمد صلاح، وعبد الحليم، وسعاد حسني”.

وأضافت: “المفروض بردة الأطفال يعرفوا الأعمدة الأساسية للمسرح للغناء للفن الحاجات دى كلها اشمعنا مدايقتوش لما أطفالكم الصغيرين عمالين يحفظوا حاجات عن المهرجانات لية عادى ابنى يردد كلمات أنا شايفاها مش مناسبة ليا وادايقتوا أن الأطفال عايزينهم يعرفوا مين هى سيدة المسرح اللى الوطن العربى كله بيحبها وبيشهد لها بفنها وبزوقها واحترامها مدايقين لية دى حاجة المفروض تفرحوا بيها”.

وأكملت عن أهمية تدريس قصص أعمده للأطفال قائلة: الطفل لما بيكون صغير وبيقعد جنب ناس مختلفى الجنسيات ويتذكر اسم سيدة المسرح يبقى عارف مين سيدة المسرح العربى.

معلومات عن برنامج Face OFF

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة، على شاشة قناة "هي" يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.