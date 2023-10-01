نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي الاسكندراني: أنا وسمير كنا صحاب وهو كان البطل بالنسبالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سامي الاسكندراني عن علاقته بأخيه سمير الاسكندراني، قائلا: “أنا ابتديت أدرك معنى اخويا الكبير وانا في سن سنتين ونص سنتين كنت دايما بنادى علية بأخويا مش سمير”.

شقيق سمير الاسكندراني يتحدث عن علاقته بأخية

وأضاف خلال استضافته في برنامج فيس أوف والذى تقدمه الإعلامية سارة نخلة من خلال شاشة قناة هي قائلا: لو الكورة كانت طلعت فوق الدولاب كنت بقول اخويا فيجى ويجبها من فوق الدولاب علشان كدا هو كان بطلى.

واستكمل حديثه بالنسبالى أنه يجيب ليا الكورة يعنى حل ليا مشكله انا معرفش احلها فتحولت العلاقة بالنسبة له أنى اخوه الصغير فبينا مودة وارتباط وهو بالنسبالى بيحل ليا مشاكلى وقف جنبى لما اتخانقت في في شارع سينما اوبرا.

برنامج FACE OFF تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

