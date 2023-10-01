نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق سمير الاسكندراني يدعو صناع السينما لتجسيد قصة اخيه بعمل درامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سامي الاسكندراني شقيق المطرب الراحل سمير الاسكندراني، عن تفاصيل وحكايات عن قصة أخيه خلال لقاء خاص في برنامج “فيس أوف” والذي تقدمه الإعلامية سارة نخلة، على قناة "هي".

وعلق على عدم تحويل قصة حياة البطل الراحل سمير الاسكندراني لعمل درامي قائلا: “متعملش ولكن تم المحاولة عدة مرات وبتمنى لو يتعمل وبنادى على ايديكى نبتدى هذه الدعوة”.

وكشف سبب عدم صنع المسلسل حتى الآن قائلا: “في ظروف مختلفة السيناريو اتكتب وبعدين مكنش اتحط فترة في صورة أنه سيناريو اتكتب قصة وبعدين كذا واحد كتبوها أكتر من فرد وبعدها اتعملت في سيناريو وفي تفاصيل كتير أخرى لتأخير هذا العمل”.

معلومات عن برنامج Face OFF

برنامج FACE OFF، تقدمه الإعلامية سارة نخلة، على شاشة قناة "هي" يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور