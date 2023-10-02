انت الان تتابع خبر خبر مفزع للغاية.. رجل الاعمال الشهير نجيب سويرس يفجر مفاجأه مدوية بخصوص الزعيم عادل امام.. لن تتخيل ما قاله سر لن يتوقعه احد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن حالة صحة الفنان عادل إمام بأسلوب مختلف. وفي تصريحاته التلفزيونية، أكد ساويرس أن الفنان الكبير عادل إمام يتمتع بصحة جيدة جداً ويضحك ويمزح، على الرغم من تقدمه في السن. وأشار إلى أن حالته الصحية مستقرة ومستدامة.

وأضاف ساويرس أنه قام بتكريم الفنان العظيم عادل إمام في مهرجان الجونة السينمائي في وقت سابق، وأعرب عن سعادته البالغة بهذه الفعالية. وأكد أن هذه الذكرى الجميلة ستبقى في ذاكرته ويستمتع بها لفترة طويلة.