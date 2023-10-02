نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يُحمس جمهوره لأغنية الجديدة: "جيت متأخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان رامي جمال، بوستر أغنيته الجديدة "جيت متأخر" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليه قائلًا: "تعالوا نتفق إتفاق الناس اللي بتحب أول ألبوم فترة مش سهله، العشر أغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم، وهنبدأ مرحلة جديدة تمامًا وده وعد هنبدأ ب أغنية (جيت متأخر) اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وانا عادة مبحبش أسمع شغلي أن فيها حاجة زي السحر كده أنا شخصيًا مدمنها .. على قد ما هشوفكم متحمسين وأشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعة.. ها جاهزين".

منشور رامي جمال

ما هي آخر أعمال الفنان رامي جمال ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "هيبدأ يتكلم" وهي تنتمي إلى نوعية الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور، وجاءت الأغنية من كلمات محمد البنداري، وألحان محمد شحاته، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام، ميكس وماستر أحمد عبد السلام.

وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وقد تخطت نسبة المشاهدات عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 800 ألف مشاهدة.

رامي جمال

ماذا تقول كلمات أغنية هيبدأ يتكلم ؟

لسه هيبدأ يتكلم

عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا إنه معايا استندل عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا