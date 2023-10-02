مصطفى قمر: "عمرو دياب الحصن اللي بنتباهى بيه.. ومحمد رمضان فنان رائع"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان مصطفى قمر، إن فكرة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بدأت منذ 4 سنوات، حيث أنه جاء بعد طرح الفكرة من قبل الشاعر محمد جمعة، كما أنه تم عرض الفكرة على شركة الإنتاج وبدء في التخطيط.





مصطفى قمر يكشف عن فكرة الجزء الثاني من "حريم كريم"

وأوضح "قمر"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشروع "أولاد حريم كريم" بدء من 4 سنوات، حيث إن البداية كانت من فكرة، وهي فكرة غير مسبوقة وبه جراءة فظيعة.

وأشار مصطفى قمر، إلى أن كافة الفنانين المشاركين في العمل صنعوا فيلم مميز، منوهًا بأن الفيلم عبقري وبه أدوار مميزة للفنان عمرو عبدالجليل، كما أكد أن هذا الفيلم شهد عودة علا غانم بعد فترة من عدم العمل في مجال الفن.

الوضع الفني في الفترة السابقة

علق الفنان مصطفى قمر، على حالة الوضع الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: في مجال الفن الهرم "اتقلب" والقاع أصبح هو الذي يعتلي الهرم، وقاع الهرم بقى فوق".

وأوضح مصطفى قمر، أن الذوق اختلف ولم يعد الرقي أو الشياكة هو المقياس في نجاح أي عمل فني، موضحًا أنه يفضل السينما الجميلة، ويفكر أن يصنع شيء مستمر وليس سنه أو شهور فقط.

قصص فيلم "أولاد حريم كريم"

وأشار مصطفى قمر، إلى أن فيلم "أولاد حريم كريم" به العديد من القصص المميزة وتم كتابته باحترافية كبيرة، موضحًا أنه لم يهتم بأنه سيظهر في أي مشهد ولكن اختار نجاح الفيلم فقط.

ماذا قال مصطفى قمر عن عمرو دياب ؟

أكد الفنان مصطفى قمر، أن النجم عمرو دياب هو فنان واحد فقط، موضحا أن عمرو دياب سبقه في الظهور الفني بنحو 7 سنوات فقط، وعبقريته تكمن في وجودة واستمراره طوال هذه الفترة.

كما أوضح مصطفى قمر، أنه يتباهى بوجود عمرو دياب في الفن المصري، متابعًا: "عمرو دياب الحصن اللي بنتباهى بيه"، مشيرًا إلى أن الفنان عمرو دياب دائمًا ما يفكر في الاستمرار في النجاح، كما أن لدية كبيرة على فكرة الاستمرارية في النجاح.

إعجاب مصطفى قمر بالفنان محمد رمضان

وأشار مصطفى قمر، إلى أنه معجب بأداء الفنان محمد رمضان التمثيلي وهو فنان رائع ويبحث عن الميز من التطور والنجاحات، معقبًا: "ممثل وفنان رائع وموهبة كبيرة ومش مطرب وبيعمل لون لطيف".