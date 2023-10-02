أسماء الحاضرين والمكرمين في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم حفل افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وتحت شعار "السينما ترقص وتغني" برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بمكتبة الإسكندرية حيث تحمل هذه الدورة اسم النجمة إلهام شاهين.

أسماء الحاضرين في مهرجان الإسكندرية السينمائى

وحضر حفل الإفتتاح الدكتور خالد عبد الجليل نائبًا عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومجموعة من النجوم والسينمائيين المصرين والعرب والأجانب منهم محمود حميدة ونرمين الفقي وليلى علوي وشرين ومنال سلامة وأمير شاهين وإلهام صفي الدين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتح فاروق صبري والمخرجين هاني لاشين ومحمد عبد العزيز ومدير التصوير دكتور سمير فرج والإعلامية هالة سرحان.



فعاليات حفل مهرجان الإسكندرية السينمائى

وبدأ حفل الافتتاح الذي قدمه كل من الإعلامي كريم كوجاك والإعلامية غادة شاهين بكلمة لرئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، صعد إلى المسرح الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والذي القى كلمة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وكان من ضمن مفاجأت الحفل مشاركة الإعلامية الكبيرة سهير شلبي في تقديم المكرمين ونجمة الدورة ال٣٩ وهي الفنانة إلهام شاهين والتي عبرت عن سعادتها بإطلاق اسمها علي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية مشيرة إلي أن السينما والفن اغلى شيء في حياتها كذلك حب الجمهور.

محمود حميدة يكرم إلهام شاهين

وأكدت شاهين أن النجوم كانوا يتسابقوا علي حضور مهرجان الإسكندرية وأنها لا تنسي ذكرياتها فيه مع النجوم الراحلين الكبير فريد شوقي واحمد زكي ونور الشريف، وصعد النجم الكبير محمود حميدة نجم الدورة الثامنة والثلاثين إلى المسرح لتكريم نجمة الدورة ٣٩ النجمة الهام شاهين وتسليمها وشاح الدورة.

تكريم خالد زكي

وقامت الفنانة شرين بتسليم النجم الكبير خالد زكي درع تكريمه والذي أكد على شكره وامتنانه لجمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان الأمير أباظة، أيضا قامت الفنانة الكبيرة ليلى علوي بتسليم تكريم ابن مصر الفنان اليوناني كوستاس فيرس،الذي حرص علي توجيه كلمة باللغة العربية للحضور مؤكدا " أسعد يوم في حياتي وانا اتكرم من مصر..سلامات يا شبرا "

نرمين الفقي تكرم مدحت صالح

ووجه فيرس الشكر لمهرجان الإسكندرية والسفير اليوناني بالقاهرة وزوجته،مؤكدا أنه من يشرب من مياه النيل يعود لها،كما قامت ابنة الإسكندرية النجمة نرمين الفقي بتسليم تكريم مدحت صالح والذي كان مفاجأة الحفل، كما صعد المخرج الكبير محمد عبد العزيز إلى المسرح لتسليم تكريم المهرجان للمنتج الفرنسي الكبير جان لوي ديفيد أما تكريم النجمة الفرنسية كارولين سيلول فقامت النجمة إلهام شاهين بتسليمها التكريم، وعقب انتهاء حفل الافتتاح تم عرض الفيلم القصير "فاطيما " وهو انتاج افلام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.