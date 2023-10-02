نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد عن "سيب وأنا سيب": حبيت المسلسل أوي.. وزعلت من أحمد السعدني لما ضربني وشتمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBac مصر.

وروت هنا الزاهد، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "سيب وأنا سيب"، الذي تم عرضه مؤخرا عبر منصة شاهد، كما كشفت كواليس العمل مع الفنان أحمد السعدني.

هنا الزاهد: أعجبت "بسيب وأنا سيب" وحبيت شخصية نبيلة أوي

وقالت هنا الزاهد: "لما قريت مسلسل سيب وأنا أسيب عجبني جدا وعجبني دور نبيلة أوي، وأنا حبيت كل الكاست وباين في المسلسل إن إحنا بنحب بعض وسافرنا مع بعض".

هنا الزاهد: كنت فاكرة أحمد السعدني رخم ودمه تقيل

وأضافت هنا: "أحمد السعدني كنت فكراه في الأول رخم وكنت بشوفه في الجيم كان بيسلم عليا بطريقة غريبة كده وأرجع أقول هو دمه تقيل ولا إيه، وفي الآخر قالي أنا بحبك جدا كممثلة بس كنت مكسوف، طلع بيتكسف أوي".

وعن كواليس مشهد ضربها من أحمد في مسلسل "سيب وأنا أسيب" قائلةً: "في مشهد من كتر ما إحنا واخدين على بعض كنا قاعدين أنا وهو في البلكونة وكنا بناكل لبان وهو ضربني بجد قولتله في المشهد أنت غبي؟ وكنت فاكراهم هيوقفوا تصوير بس لقيتهم كملوا وكملناه عادي، بس اتضايقت منه بعد المشهد لأني عاملة عملية فيها وهو وجعني بجد".

هنا الزاهد: زعلت من السعدني لأنه شتمني

وفي نفس السياق، علقت هنا الزاهد على مشهد سبّ أحمد السعدني في مسلسل سيب وأنا أسيب، مما جعلوا تتعرض للعديد من الانتقادات عبر السوشيال ميديا، قائلة: "مشهد الشتيمة ده كان المفروض المخرج ياخده من كادر واسع فـ مكنش هيبان حركة الشفايف والناس مكنتش هتفهمها، وأنا استغربت جدا وقولت أكيد غلطة مونتاج وزعلت من السعدني وكلمته قولتله أنت بجد شتمت كده؟ قالي معرفش أنا قولت هياخدوه من كادر واسع".