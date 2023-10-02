نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيقة أحمد سامي العدل تكشف لحظاته الأخيرة: "ملحقش يركب صمام وكان صعب يتنفس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رشا سامي العدل، سبب وفاة شقيقها أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح أول أمس السبت.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامجها "ملفات"، المذاع على شاشة "هي": “أحمد كان جاله كورونا وبعد كورونا جاله جلطات على الرئة، وتعب شوية وكان في البيت مش عارف يتنفس وصحابه ودوه على المستشفى وكلمونا”.

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تدهور حالة أحمد سامي العدل قبل وفاته

وتابعت رشا سامي العدل: “وأنا روحت جري ومحدش كان لسة عرف، لقيت حالته بتتدهور وقالولي في مشكلة في شريان في القلب ولازم يركب صمام، فطبعا اتصلت بعمي وقولتله ننقله مستشفى تانية أو حاجة بس للاسف ملحقناش، مع التنفس كمان كان صعب يتنفس”.

تفاصيل برنامج “ملفات”



برنامج "ملفات" تقدمه الإعلامية أميرة بدر، يوميا من الأحد للأربعاء على شاشة قناة "هي"، وتناقش خلاله العديد من القضايا الاجتماعية، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن والسياسة والرياضة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

نبذة عن أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.