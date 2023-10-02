نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو المصري يكشف عن تعاونه مع مسلم في ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر عمرو المصري، عن تعاونه مع المطرب مسلم، حيث شارك جمهوره صورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "بسم الله، مشارك مع أخويا وحبيبي الفنان مسلم في ألبومه القادم بـ ٤ أغاني من كلماتي عم الحزين، البقاء لله، اسمعني، كفاية علام".



عمرو المصري يتمنى هذه الأمنية فما هي؟

وأضاف: "أتمنى الأغاني تعجبكم وبتمنى كل النجاح لكل تراك في الألبوم، ولكل أخواتي المشاركين في الألبوم ده، وان شاء الله نجاح كبير لينا كلنا ".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة، وكانت من أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مكسر الدنيا كلها، مسلم من الفنانين المؤثرين على الساحة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنية لـ عمرو المصري



ويذكر أن آخر أعمال الشاعر عمرو المصري أغنية قال الحب قال، للنجم فضل شاكر، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري،وتعتبر الجزء الثاني من أغنية ابقى قابلني، وتصدر ت الأغنية التريند فور نزولها.

آخر أعمال الفنية لـ مسلم



والجدير بالذكر آخر أعمال مسلم أغنية ما حبتنيش، والاغنية من كلمات، وألحان مُسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ومن توزيع محمد جابر، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها.