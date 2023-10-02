مصطفى قمر: فكرة "أولاد حريم كريم" جريئة وغير مسبوقة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن فكرة الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، موضحا إنه ا بدأت منذ 4 سنوات، حيث طرح الفكرة الشاعر محمد جمعة، كما أنه تم عرض الفكرة على شركة الإنتاج للبدء في التخطيط.

وأوضح: “البداية كانت من فكرة، وهي فكرة غير مسبوقة وبه جراءة فظيعة"، مشيرا إلى أن كافة الفنانين المشاركين في العمل صنعوا فيلما مميزا، منوهًا بأن الفيلم عبقري وبه أدوار مميزة للفنان عمرو عبدالجليل، مؤكدًا أن هذا الفيلم شهد عودة علا غانم بعد فترة من عدم العمل في مجال الفن”.

أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"

يضم في أولاد حريم كريم في بطولته مجموعة من النجوم، منهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.



قصة فيلم "أولاد حريم كريم"

وتدور أحداث الفيلم في نطاق كوميدي بين علاقة حب نشئت بين كريم حسين وأيلا، حيث عندما ذهب للتقدم إليها أكتشف أن والدها هو كريم الحسيني ابن زميلته وصديقته السابقة مها وتعود من جديد علاقه الصداقة بينهما وبين باقي أصدقائهم هالة ودينا.

أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم"

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضًا دون قصد.



أشخاص لم تظهر في الجزء الثاني

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.