نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة الكاملة وراء ارتباط تامر عاشور بـ نانسي نور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان تامر عاشور، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن ارتباطه بالمذيعة نانسي نور، وازدادت تساؤلات واسعة حول هذا الموضوع، هل هو تريند جديد أم حقيقة؟ وكيف بدأت قصة الحب بينهم؟ ومن هي نانسي نور؟

وكشف الفنان تامر عاشور، خلال تصريحات صحفية عن ارتباطه بـ نانسي نور، مذيعة قناة قناة إكسترا نيوز، وتحضيرهما لحفل الزفاف خلال الأيام المقبلة.

زيجات تامر عاشور



وتزوج تامر عاشور من فتاة تدعى سمر أبو شقة، عام 2017، وحدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق، ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة “أيام”.



من هي نانسي نور؟



نانسي نور خريجة إعلام القاهرة عام 2012، وبدأت نانسي مسيرتها الإعلامية من خلال مشاركتها برنامج “في عز الشباب”، الذي أذيع عبر قناة روتانا مصرية.

وانتقلت نانسي بعد ذلك إلى قناة CBC إكسترا، وقدمت عليها عديدا من البرامج، من أبرزها هذا الصباح، وما وراء الحدث، وبرنامج هنا العاصمة.



آخر أعمال تامر عاشور



ويذكر ان آخر أعمال الفنان تامر عاشور، هي أغنية بعنوان "عديت"، والاغنية من كلمات تامر حسين، الحان غريب،



وأغنية اصحى للكلام، الاغنية من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدى

