نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين خلال تكريمها في "الإسكندرية السينمائى": "حاسة أني عروسة..والفن يعني السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة إلهام شاهين، خلال تكريمها بمهرجان الإسكندرية، عن مدى حبها للفن ودفاعها عنه، وعن تكريمها في مدينة الإسكندرية ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقالت إلهام شاهين: “حاسة أني عروسة وصاحبة الفرح، مش عارفة أعبر عن سعادتي قد ايه النهاردة إحساس جميل جدًا.. وكل مهرجان سينما بيتعمل هو عرسة، وبرحب بكل ضيوف الفرح وكل المعازيم، وبرحب بكل زمايلي وأساتذتي من الفنانين، وبقول للمكرمين كلهم ألف مبروك وبتمنى للكل التوفيق، يمكن أنا مدافعة ومحاربة بزيادة وبدافع من كل قلبي عن السينما والفن بشكل عام، وبدافع عن بلدي اللي بحبها أوي ومسمحش لأي حد يقول أي كلمة أو يقرب لحظة منها مصر بلد كبيرة ولازم كلنا نقول تحيا مصر”.

وأضافت: “فرحانة إني بتكرم في بلدي وفي إسكندرية وفي بيتي وحاسة إني في بيتي ومكان بتاعي ووسط أهلي وأحبابي وبحب إسكندرية بشكل خاص لأنها بتحمل أجمل ذكريات، وشكرا مهرجان إسكندرية اللي ديما بيجمعنا على حب السينما ومنقدرش نتصور الحياة من غير الفن مفيش حياة.. الفن يعني السعادة والبهجة، والنهاردة أجمل شعار الرقص والغناء والسينما والدراما والمسرح هما دول الحياة”.

واستكملت إلهام حديثها: “السينما والفن دول أحلى حاجة في الدنيا.. يعني الفن أجمل حاجة في حياتي واداني كل حاجة حلوة في حياتي المكانة والقيمة والثقة في الناس، وأفلامي هي أولادي وحبكم اللي هو أعظم نعمة وأكبر حاجة ممكن الإنسان يحصل عليها، أنا بشكركم من كل قلبي وكل جمهوري واللي شجعني طول عمري ووقف معايا دايما.. وبشكر أسرتي اللي بحبهم أو ي واللي اتحملوا كتير عشاني احنا حياتنا مش سهلة مليئة بالمتاعب والصراعات”.

واختتمت إلهام حديثها: متصورش الحياة من غير الفن مفيش بهجة ومتعة وثقافة وفكر وحماس، الفن ده شيء عظيم وكبير وبحبه من قلبي واديته كل عمري.. مفيش أغلى منه وبقول إني عروسة السينما وأفلامي هما أولادي.. أكتر من 100 فيلم يعني أنا عندي أكتر من 100 ابن بحبهم من كل قلبي واديتهم من روحي ومن قلبي ومن تفكيري ومن جهدي وفرحانة بيهم، وفرحانة إن النهاردة الأفلام ديه بتتوج.. يعني تتويج لتاريخي الفني كله.. تاريخ أكتر من 40 سنة على قد ما تعبت فيه وفرحانة ومش عايزة أفتكر المصاعب والمتاعب.

أسماء الحاضرين في مهرجان الإسكندرية السينمائى

ويذكر ان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى قد حضره الدكتور خالد عبد الجليل نائبًا عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومجموعة من النجوم والسينمائيين المصرين والعرب والأجانب منهم محمود حميدة ونرمين الفقي وليلى علوي وشرين ومنال سلامة وأمير شاهين وإلهام صفي الدين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتح فاروق صبري والمخرجين هاني لاشين ومحمد عبد العزيز ومدير التصوير دكتور سمير فرج والإعلامية هالة سرحان.