نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتوبر الجاري.. 15 فيلما متنوعًا في انتظار رواد قصر السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد شهر أكتوبر الحالي مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لرواد قصر السينما بجاردن سيتي.

أبرز أفلام شهر أكتوبر

تتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين السينما العالمية، المصرية، الهندية، الأوروبية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتي يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نخبة من النقاد والفنانين من أبرزهم الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. نادر رفاعي، نشوى نبيل، وعصام حلمي.

تنطلق فعاليات البرنامج غدا الاثنين مع فيلم "The wonderful story of henry sugar "ضمن أفلام نادي السينما العالمية، يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي.

أبرز ندوات شهر أكتوبر

ويوم 3 أكتوبر يعرض نادي بين "الرواية والفيلم "فيلم "القاهرة 30"، يعقبه ندوة لعصام حلمي، بينما يعرض نادي السينما الآسيوية فيلم "Unforgiven" يوم 4 أكتوبر، يعقبه ندوة لنشوي نبيل.

نادي السينما العالمية

واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر يعرض فيلم "الممر" يوم 8 من الشهر الحالي، أما يوم 9 أكتوبر يقدم نادي السينما العالمية فيلم "Hidden Agenda" يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي.

نادي السينما الأوروبية

وفي يوم 11 أكتوبر نشهد فيلم "Anatomy of a murder" لنادي الفيلم الكلاسيكي، أما في يوم 11 أكتوبر يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "The Motorcycle Diaries" يعقبه ندوة لنشوى نبيل.

نادي السينما الهندية

وفي يوم 12 أكتوبر يقدم نادي السينما الهندية، فيلم "Barfi"، ويقدم نادي السينما العالمية يوم 16 أكتوبر فيلم "I Daniel blake" يعقبه ندوة د. نادر الرفاعي.

نادي السينما التسجيلية

وفي اليوم التالي يعرض نادي السينما التسجيلية فيلم "Hannibal Hopkins and Sir Anthony" يليه ندوة لناصر عبد المنعم، بينما يشهد يوم 18 أكتوبر فيلم "La vie en rose" لنادي السينما الأوروبية، يليه ندوة تقدمها نشوي نبيل.

ختام شهر أكتوبر

وفي يوم 23 اكتوبر يتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية بتقديم فيلم "Sorry we missed you" يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي، ويتضمن يوم 24 أكتوبر عرض فيلم تحريك للأطفال بعنوان "The boss baby"، بينما يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "A Royal Affair" يوم 25 أكتوبر، يليه ندوة تقديم نشوى نبيل، ويأتي ختام البرنامج يوم 26 أكتوبر بعرض نادي السينما الفنزويلية لفيلم "Libertador".

ومن المقرر أن تعرض هذه الأفلام مجانا للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً.